El presidente del Gobierno de Canarias ha hecho pública la carta, que ha enviado al presidente del gobierno de España, pidiéndole una entrevista para que permite a Canarias invertir el superávit en los servicios públicos, sanidad, educación y servicios sociales.

Clavijo arropado por su Consejo Asesor, que componen empresarios y sindicatos, le insiste a Pedro Sánchez por enésima vez para que permita y flexibilice los criterios en una comunidad que ha cumplido, como la que más, en cuanto al techo de gasto y con el déficit. Pero el presidente y candidato a la reelección del Psoe ni siquiera le ha respondido en su visita a las islas para dos mítines de campaña electoral.

Esto del presidente canario no es un asunto personal, que beneficie a él, ni mucho menos. Este es un asunto muy serio, que tiene que ver con la gente y sus listas de espera sanitarias, de dependencia y con la contratación por ejemplo de profesores para mejorar la educación pública de aquí. No se trata de decir si el gobierno de Canarias podría haber gestionado mejor esas áreas, sobre todo en Dependencia, que claro que se podía hacer mejor con el mismo dinero, ahora bien con más inversión se podrá contratar a más personal y contar con mejores recursos.

Dice el secretario general del Psoe de Canarias y también candidato a la presidencia de Canarias, Ángel Víctor Torres, que el gobierno no se ha gastado una parte del dinero del superávit y por eso no entiende como pide más. Pues es cierto que el gobierno de CC tendría que haber sido menos prudente y haber gastado más, visto lo visto. Viendo como el resto de comunidades incumplidoras, en vez de ser salir perjudicas por incumplir las normas del juego, se han visto beneficiadas y con ellas los servicios públicos para su gente. Es decir que nosotros hemos hecho un mal negocio, visto a toro pasado.

A Torres habría que decirle que una cosa no quita la otra, el dinero no es para Clavijo sino para la gente de aquí y por tanto, ya lo dicen los agentes sociales, con eso no se juega. Que se permita el gasto del superávit y si no se gestiona correctamente y no se sabe invertir, a criticar al gobierno canario. Pero esa no puede ser la excusa para pasar de Canarias o para colocar el dinero de la sentencia del Supremo por el convenio de carreteras, para pagar deuda y que no se pueda gastar. Insisto una cosa no debe quitar la otra.

Está muy bien que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, como hizo antes Zapatero o Aznar, prometan consejos de ministros en el archipiélago, planes o visitas a cada una de las islas, así nos hacen algo de promoción turística, pero de promesas o visitas no mantenemos Canarias. Sánchez debiera haber sido más explícito y haber respondido por qué no ha permitido a Canarias gastar el superávit en la gente.