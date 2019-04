Javi Castellano: "Hay que poner más intensidad porque si no esto no funciona"

El veterano medio grancanario Javi Castellano, en su encuentro 201 oficial como jugador de la Unión Deportiva, reconoce que "intentamos ir a por los tres puntos, pero nos condicionó la lesión de Raúl cuando íbamos a hacer un cambio ofensivo. Y luego, tres despistes nos han marcado tres goles incomprensibles y nos hemos venido abajo, pero el Cádiz no hizo nada para marcarnos tres goles. Hay que ser realistas y poner más intensidad porque si no esto no funciona", lamenta.

Tras el mazazo que supuso perder 0-3 en menos de 10 minutos, dijo que "no encuentro explicación porque tuvimos nuestras ocasiones en la primera parte, pero no las materializamos. Hemos luchado mucho y necesitamos algo positivo para reaccionar, incluso suerte. Tenemos que mirar hacia abajo y conseguir los puntos lo antes posible".

Ahora, con el descenso más cerca que el ascenso, cree que "hay que acabar de la mejor manera posible porque estamos representando a un escudo, a una isla y nos duele bastante este resultado. Esto es prácticamente igual a lo que vivimos el año pasado en Primera”.