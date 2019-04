Estamos en la campaña electoral más reñida e impredecible de la historia de la democracia, la más extraña por el momento en el que se produce, en plena Semana Santa y que dará paso a otra campaña con resultados tan inciertos. Los partidos van a la caza del indeciso, en unos comicios en los que muchos votantes no quieren enseñar sus cartas como sí ocurría en tiempos del bipartidismo. Las encuestas apenas dan pistas sobre lo que pueda suceder. Sí, sabemos que los socialistas aparecen en la foto como los preferidos pero se desconoce el alcance de su éxito y sus posibilidades de gobernar. No se sabe si los números le darán para formar gobierno y con quién porque las compañías que lleve Pedro Sánchez para que pueda estar en la Moncloa determinarán su política. No es lo mismo sumar con Podemos y apoyarse quizás en el PNV que tirar de los independentistas.

En Unidas Podemos, ese partido emergente que en pasados sondeos, hace años luz en política le situaban en la cúspide, con sorpasso incluido, ahora están demoscópicamente hundidos. El partido morado tratan de frenar la fuga de votos socialistas. El PP de Casado muestra una debilidad tan extrema que en esta campaña estamos más pendientes de sus metidas de pata que de sus propuestas. Todo eso bajo lainquietante sombra de Vox que está hiponotizando al potencial electorado del PP. A la zaga le va Ciudadanos que trata de escabullirse de su futura relación con el partido de ultraderecha, la muleta con la que tendrá que apoyarse si quiere desalojar a Pedro Sánchez del Gobierno con un pacto con los populares como han hecho en Andalucía.

Coalición Canaria parece que tiene asegurado el escaño de Ana Oramas pero no se fían tampoco. En este escenario tan alocado, la nacionalista podría jugar un papel relevante si los números son tan ajustados para formar gobierno. Es más, lo que ocurra en las elecciones generales determinará lo que suceda un mes después en los comicios autonómicos, insulares y municipales. Este país se encuentra en una encrucijada. Este país se la juega el próximo 28 abril, cuando hablen las urnas.