Mariví Romero será la candidata del PP a la alcaldía de Almogía

La que fuera concejala en el Ayuntamiento de Málaga, Mariví Romero, será la candidata del PP a la alcaldía del Ayuntamiento de la localidad malagueña de Almogía. El alcalde socialista de este municipio sospecha que Romero busca, de este modo, su acta en la Diputación Provincial.

Fue durante 17 años concejala en Málaga, secretaria general del partido en la provincia, con cargos a nivel regional en el PP andaluz, técnica del grupo municipal popular en el ayuntamiento de la capital, y en los últimos años ha sido parlamentaria popular hasta su reciente nombramiento en la Diputación de Málaga como directora del Área de Empleo, Recursos Europeos y Nuevas Tecnologías tras la salida de Ana María Corredera. Con la llegada de Juanma Moreno a la Junta de Andalucía muchos daban por hecho que Mariví Romero ocuparía un cargo en la administración regional. El 'baile de sillas' finalmente la llevó hasta la institución provincial para ocupar un cargo de libre disignación.

Ahora Romero será la cabeza de cartel del PP en Almogía, un pueblo de casi cuatro mil habitantes. No es la primera vez que los populares designan candidato para esta localidad sin que existe relación alguna entre el cabeza de cartel y el municipio. No lo tiene fácil, al menos de momento, para ser alcaldesa ya que de los once concejales que tiene el ayuntamiento ocho son del PSOE y el PP tiene tres ediles.

Cristobal Torreblanca es el alcalde socialista de Almogia; Lleva 36 años en el cargo. Eva Caro fue hace cuatro años la candidata del PP por esta localidad. Maestra de profesión, y vecina de Almogía, Caro ya había comunicado a la corportación municipal que volvería a repertir como concejala.