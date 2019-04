Álvaro Moya formará parte de la lista del PP de Los Barrios a las elecciones municipales

El diario digital El Templete ha confirmado en las últimas horas lo que era un secreto a voces. Álvaro Moya, presidente de la Unión Deportiva Los Barrios, ha dado definitivamente el salto a la política del que tanto se venía hablando en las últimas semanas. El joven barreño formará parte de la lista electoral con la que el Partido Popular concurrirá, el próximo 26 de mayo, a las elecciones municipales de Los Barrios.

Pero la noticia no se queda solo en eso. Según ha podido saber la Cadena SER, se da la circunstancia de que Álvaro Moya no está censado en Los Barrios, lo que significa sobre la práctica que no podrá votarse a sí mismo ni a la lista con la que concurre a esas elecciones. Moya está empadronado en Algeciras, que será la ciudad en la que participará en estas elecciones municipales.

"En realidad eso no es lo más importante. Yo apoyaré al PP y a su formación comarcal. No se trata de votarme a mí mismo", dijo Moya a esta redacción en relación a esa curiosa situación.

Moya es presidente del primer club de fútbol de la Villa de Los Barrios desde el año 2010. Después de muchos rumores que le situaban también en la órbita de otras formaciones políticas, el ya miembro de la lista del PP ha agradecido a David Gil, candidato a la alcaldía de Los Barrios de dicha formación política, la confianza depositada en él: "David Gil siempre valoró mi trabajo y ha confiado en mí para este reto. Se lo agradezco a él y a Luis Ángel Fernández, presidente de la Mancomunidad, quien se ha mostrado muy partidario también de contar conmigo. Es una satisfacción enorme", aseguró.

"Vengo a trabajar en equipo con humildad. Quiero aportar mi experiencia de estos años de gestión al frente de la Unión Deportiva Los Barrios. Con ilusión y honestidad, mi objetivo será ayudar a crecer al PP y darle un impulso al municipio", añadió Álvaro Moya, del que ahora falta saber en qué posición formará parte de la lista del PP.