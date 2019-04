Ernesto: "El Oviedo no se ha puesto en contacto conmigo, pero me encantaría seguir"

El Real Oviedo Vetusta sigue en la pelea por meterse dentro de los puestos de play-off de ascenso a la Segunda División y uno de los nombres propios dentro del equipo, en esta espectacular campaña, es el del extremo granadino Ernesto Gómez.

El jugador del filial suma 15 goles en las 33 jornadas que van de liga a pesar de no ser el encargado de lanzar las faltas o penaltis de los de Javi Rozada. Unas cifras realmente buenas que se complementan con el trabajo tanto ofensivo como defensivo que realiza, tal y como reconocía el propio técnico del Vetusta esta semana en sala de prensa.

Escucha la entrevista a Ernesto Gómez, jugador del Vetusta.

Desde Radio Asturias hemos podido hablar con Ernesto sobre la línea del equipo y el buen momento que atreviesan: "A falta de cinco jornadas tenemos la posibilidad de play-off y la vamos a luchar hasta el final. Tuvimos un bajón al inicio de la segunda vuelta, pero hemos recuperado sensaciones. La Segunda B es de dinámicas, pero nos hemos recuperado y llegamos con confianza a este último tramo. Hace un mes parecía más lejano, pero no perdíamos esa ilusión porque nuestra ambición es acercarnos al fútbol profesional".

En lo personal Ernesto lleva ya 15 tantos, unos números realmente buenos: "Se está dando una situación positiva. Los goles con trabajo están llegando y la verdad es que contento con eso. Hay partidos que no marcas, pero lo primero es el equipo. Hay que trabajar, aportar y si es con goles pues mejor para todos".

"Sabía la apuesta que hacía cuando llegué aquí, el Oviedo es un club grandísimo. Está claro que esta oportunidad tenía que aprovecharla. Para estar cerca del fútbol profesional era aquí. Me encanta Oviedo, me encanta su gente y aquí estoy muy cómodo", explicó Ernesto sobre su llegada al conjunto carbayón y cómo se encuentra a día de hoy.

Sus números y corta edad, 24 años, hacen que a estas alturas de la temporada ya cuente con ofertas de cara al futuro: "Sé que hay cosas, gente que llama y está interesada. Que pregunta. Pero estoy centrado en el final de liga. El trabajo está hecho y sólo hay que esperar".



Quien todavía no se ha puesto en contacto con él precisamente es el propio Real Oviedo. Su campaña en Segunda B le podría hacer ganarse un sitio en el primer equipo, pero a estas alturas de la temporada admite que no le han comuncado nada al respecto: "No han hablado conmigo, no sé nada del Oviedo. Está claro que me encantaría seguir, pero no se han puesto contacto conmigo. Este es mi último año y desde el Oviedo no sé nada".

Ernesto es uno de los jugadores del Real Oviedo Vetusta que más está destacando esta temporada en Segunda B a las órdenes del técnico Javi Rozada, al igual que otros como Jimmy, Borja Sánchez, Edu Cortina o Lúcas Ahijado.