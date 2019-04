Elorza: "Si gobiernan las derechas, el PNV estará dispuesto a pactar transferencias con Casado"

El cabeza de lista al Congreso por el PSE-EE en Gipuzkoa, Odón Elorza, se ha mostrado muy critico con el PNV en la entrevista a 'La Ventana Euskadi' de la Cadena SER. Odón Elorza ha dejado caer que "si gobiernan las derechas, el PNV estaría dispuesto a pactar con Casado presidente transferencias". También ha asegurado que, en su opinión, votar a los jeltzales en estas generales "es tirar el voto".

Como diputado, Odón Elorza presentó en la última legislatura 183 iniciativas. A la hora de rendir cuentas "me comprometí a que no iba a favorecer la investidura de Rajoy y voté en contra; a que iba a quitar el tapón de la corrupción y voté la moción de censura". Si es reelegido, anuncia que trabajará en los ámbitos de cambio climático, fiscalidad para empresas tecnológicas, en que se cumplan los plazos del AVE en Euskadi, en que "espacios paralizados" como los antiguos terrenos de Arcelor en Zumarrraga se actriven para acoger a empresas y en la operación Vía Irun.

Preguntado sobre promesas incumplidas, como la de Sánchez de que derogaría la reforma laboral, Elorza ha explicado que "no ha habido posibilidad de llegar a acuerdos de mayoría", no solo en el Parlamento, sino tampoco en la mesa de diálogo con agentes sociales. A su jucio, "con un gobierno fuerte habrá que llegar a un acuerdo de mínimos". Lo mismo, para la reforma de la LOMCE o para el blindaje de las pensiones.

Elorza no ha concretado cuál sería su fórmula preferida de gobierno. "Mayoría amplia y que las derechas no sumen", sería su primera opción. A partir de ahí, "yo no voy a decir con quién vamos a pactar, porque nuestro pacto el 28 de abril será con la ciudadanía".

Sin embargo, el diputado guipuzcoano atribuye a una estrategia de campaña de PNV, Podemos y EH Bildu la hipótesis de un gobierno PSOE-Ciudadanos. "Yo no siento ninguna sintonía con Ciudadanos y menos aún después de la deriva de estos años, cuando han sido sostén de Rajoy en Madrid"

Sobre su modelo territorial, Elorza precisa que el PSOE propone "reforzar las autonomías, negociar otro sistema de financiación, avanzar en transferencia allá donde sea posible, no estamos por la recentralización ni por aplicar de entrada el 155." Pero advierte a EH Bildu y PNV de que "no vamos a solucionar problemas del planeta foral, aquel que se limita a ver los problemas que tenemos en Euskadi, que es la transferencia, o en el que Egibar dice que España es un lastre."