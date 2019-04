Mira, Idoia, ahí estamos los dos. Todavía no sé quién nos tomó la foto. Pero fue el día en el que aitite me pidió para salir. Yo estaba un poco así y me puse ese horrible vestido azul mahón con el pañuelo granate. Todas de blanco en la romería de Orozko y yo como en el caserío. Él, todo elegante con su gerriko rojo. No sé ni cómo se atrevió. Seguro que había tomado unos txikitos antes. Pero ¡a que estamos guapos!

Sí, amama, y sigues igual de guapa - le digo tiernamente mientras contemplamos el cuadro de José Arrúe colgado en el salón.