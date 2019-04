"La vuelta a ninguna parte"

No te pares a mirarlo. Si la tienes, sentirás vergüenza. No por pudor, por decencia.

Te sientes intruso en la intimidad de la tragedia, entre gente sin fuerzas para mirar los muros agrietados por donde se exhibe impúdica la fragilidad de la dicha humana, fantasmas paralizados entre la desesperación, la ira y el miedo. Dos veranos, una guerra y varios saqueos se lo han llevado todo; libertad, refugio, ilusiones…

Piensa que fue hace mucho, que ya no pasa, que es sólo un cuadro y mira para otro lado, pero no te pares. No puedes mirarlo y quedarte parado. No sin ser cómplice.