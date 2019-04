Era un día gris, melancólico, pero me negué a encerrarme en casa. Cogí el paragüas y salí sin rumbo.

La Gran Vía se adornaba con banderolas que, agitadas por el vendaval, gritaban ¡ABC!

No me pude negar y fui al museo. Deambulé por las salas buscando algo para mí. Lo que mi museo me debía y, una vez más, no me falló.

Ñabar era lo que necesitaba. Todos los colores del mundo en una sala. La canastilla de flores venció ese día. Un paraíso para esas mariposas y un estímulo para mí. Ya nada fue gris ni melancólico.