Me llamo Juan. El rabí me miró antes de su último suspiro. Yo estaba a sus pies.

Sentí su mirada como si me estuviera abrazando, como la última vez que recosté mi cabeza sobre su hombro.

Llorando le suplicaba que me llevara con él ¿qué sería de mi vida si él ya no estaba?

Dirigió su mirada hacia las tres viudas: su madre, María de Magdala y Salomé, mi madre.

No me llevaría con él, me había señalado mi nuevo destino. Cuidaría de ellas, las protegería; las alejaría de Judea.

Cuando el rabí regrese, me llevará con él.