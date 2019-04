Vacaciones imprevistas

Día para olvidar. No salió absolutamente nada a Lointek Gernika en el partido definitivo de la liga. Había forzado el tercer encuentro con un gran partido en Valencia pero fueron las valencianas las que volvieron a ser dueñas de Maloste. Resultado final 49/74. Lointek no se merecía un final así de temporada, no pudo brindarle una victoria a su afición en este 'play off'.

El partido empezó con un 4/0 para las locales pero en apenas tres minutos recibieron un parcial de 0-15 que fue una losa para Lointek. Ya no pudo reponerse. Nervios, imprecisiones, pérdidas de balón, pero sobre todo pobrísimos porcentajes de efectividad en el lanzamiento. Apenas un 15% y con eso es imposible, mientras que las valencianas rondaban el 40%.

Al descanso aún se llegaba con opciones, 20/33 en el luminoso. Sin embargo el tercer cuarto fue para olvidar. Con el 28/53 a su término se había acabado el partido.

Se esfumó el sueño de las semifinales. Hubiese sido la guinda a una fantástica temporada, incluso pensando en no alcanzar la final habida cuenta del rival. Un borrón que mancha la buena trayectoria que ha llevado el equipo, tanto en Europa como en las competiciones domésticas.