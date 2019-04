Investigan al candidato de Vox al Senado por rayarle el coche a su ex jefe

Manuel Ángel González, candidato de Vox al Senado por la provincia de Córdoba está siendo investigado judicialmente por un delito de daños leves a los bienes del que fue su jefe. Según ha avanzado el diario ABC y han confirmado fuentes del TSJA a Radio Córdoba, González está denunciado por "un delito leve de daños" por quien fuera su jefe en el Ejército. La investigación judicial pretende confirmar si el candidato de Vox amenazó a su jefe después de que éste le abriera un parte disciplinario en el ámbito militar, según la información del mencionado periódico.

No solo se produjeron amenazas, según la versión del denunciante que aporta ABC, sino que además habría rallado el coche del denunciante y fracturado un piloto. Esto lo corroboraron ante la policia tanto el afectado como sus amigos que pillaron in fraganti al ahora candidato de Vox dañando el coche con un objeto punzante. El ahora candidato de Vox huyó cuando uno de los amigos de su ex jefe se identificó como Guardia Civil.

El presidente de Vox en Córdoba, Alejandro Hernández, ha declinado hacer declaraciones al respecto, quitando importancia a este proceso judicial.