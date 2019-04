Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en plena Semana Santa, época de procesiones, ramos y reuniones familiares. En Semana Santa, religiosos y agnósticos se unen ante algo en lo que creen ambas partes: las vacaciones.

Sí, amigos, las vacaciones de Semana Santa son ese pequeño oasis en el desierto laboral. Un verano en miniatura, un avance, un adelanto, un menú degustación. Las vacaciones de Semana Santa son el trailer de la película que nos montamos en nuestras cabezas de cara al verano.

Y en esto hay que dar gracias a Dios, nunca mejor dicho, porque gracias a que hay muchas personas que creen en dios, el resto de mortales tenemos vacaciones de Semana Santa.

Lo que me cuesta más entender es lo de las procesiones. Ojo, respeto total, ¿pero no sería más fácil llevar a las vírgenes y a los santos sobre ruedas? Está bien que salgan a pasear, que la gente los vea, pero esas figuras deben pesar un quintal. Supongo que allá donde hay una procesión hay un fisioterapeuta frotándose las manos.

Ahora que vivimos en la era de la tecnología, ¿no sería bonito aunar religión y ciencia y hacer una procesión de una virgen llevada por drones? Imagínense a la Cofradía de la Santa Robótica, con sus cofrades con mandos de la playstation moviendo los drones sin tener que dejarse la espalda en el paseillo.

Ya sé que dirán que se trata de la tradición, pero yo le daría una vuelta, porque si estamos de vacaciones, estamos de vacaciones y llevar una virgen de procesión es un trabajo muy duro.

En fin, amigos y amigas, sean ustedes religiosos o no, estén de vacaciones o no, les deseo una buena Semana Santa. No se pasen con las comilonas, que el lunes que viene toca volver al infierno. Qué duda cabe.