Pedro Mosquera: "Sabemos que dependemos de nosotros mismos"

El Deportivo quiere volver a encontrarse con la victoria este fin de semana ante el Extremadura. En la rueda de prensa previa a la segunda sesión de la semana, Pedro Mosquera afirmó que "ya toca, ya tocaba antes, pero este finde no lo podemos dejar pasar delante de nuestra gente". Y para ello, Pedro considera, como Álex, que "temos que gañar como sexa. O grupo está moi concienciado, todos a unha. Hai que intentar facer un bo partido, non só gañar, e volver ilusionar á xente con este equipo".

En lo anímico, Mosquera resaltó que el hecho de salir de los puestos de play-off, "más que doler, sabemos que dependemos de nosotros mismos. Si hacemos buen final de temporada, podemos estar ahí. Tenemos mucha ambición". Y prefirió no descartar aún el ascenso directo: "No tenemos que cerrarnos a nada, es fútbol, pueden pasar muchas cosas. Lo que tenemos que hacer ganar este fin de semana no mirar más allá, la clasificación nos dirá a lo que podemos optar".

Después de la salida de Natxo, una decisión sobre la que Mosquera comentó que "a nadie le gusta que se vaya un profesional, un trabajador, de cualquier sitio", el coruñés regresó al once con Martí. Del nuevo técnico apuntó que "ha llegado con mucha ilusión y muy buenas ideas". En ese sentido, y en el plano personal, Pedro destacó que Martí le dio "la confianza de poder jugar. Mientras que me aguantó el físico, muy contento y muy agradecido".

En ese doble pivote con Álex, Pedro se encontró mejor, y no lo ocultó en rueda de prensa: "Estiven moi cómodo porque teño a sensación de ter máis liberdade para recibir nos sitios que me gustan a min, máis mobilidade... E iso favoréceme".

Por último, el centrocampista del Dépor se refirió al factor Riazor: "A calquera xogador nos motiva xogar alí e sempre nos axuda. É momento de darlles nós moito no campo para que estén orgullosos. Eu creo que esta fin de semana, si ou si, vai ser ese partido".