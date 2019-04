Green Valley no actuará en Sanmarciales

El área de Cultura del Ayuntamiento de Irun informa de que el grupo Green Valley, la banda más votada en el proceso de participación para tocar en Fiestas de San Pedro y San Marcial y por tanto la elegida para formar parte del cartel musical de este año, ha comunicado que no puede venir a Irun el día 28 de junio, día previsto para su actuación.

Green Valley encabezó en votos la lista de todos los grupos que, en categoría de bandas del panorama nacional y con amplia trayectoria, habían sido previamente sondeados sobre su disponibilidad, así como otros requisitos que son necesarios para entrar en el proceso de participación (caché, tocar en espacios al aire libre, etc). Green Valley cumplía con los requisitos y de hecho, una vez conocido el resultado el grupo se reafirmó en esa disponibilidad y comenzaron los trabajos para formalizar incluso la contratación para el concierto.

No obstante, tras mantener algunos contactos y en una nota remitida días después al área de Cultura por la promotora del grupo, se comunica al Ayuntamiento que Green Valley no podrá venir finalmente a tocar en Fiestas. Explica en su nota que a la hora de reservar el concierto de Irun para el día 28, no se dieron cuenta que ese mismo día tenían ya un compromiso en otra ciudad. Añaden que han intentado cambiar la fecha de ese otro concierto porque se trata de un festival de varios días, pero por diversos motivos no ha sido posible. Desde el área de Cultura por su parte, con el objetivo de mantener todo lo posible el concierto de Green Valley en Fiestas al ser el grupo más votado, han intentado cambiar el orden de los conciertos y ubicar a Green Valley en alguna otra noche de actuaciones, pero por disponibilidad del resto de grupos elegidos para tocar en Fiestas y cuyas fechas de actuación estaban ya comprometidas, tampoco ha sido posible.

Desde la promotora asumen su error, han pedido disculpas y se ofrecen a seguir en contacto por si pudiera darse la ocasión de programar otra fecha más adelante y poder tener en Irun a Green Valley.

Rosario, a escena

Ante esta situación, se ha recurrido al segundo artista/grupo más votado: Rosario Flores. Así, el día 28 estará en Irun Rosario, que tuvo el apoyo de 389 personas. La cantante madrileña encabezará el cartel de Fiestas con ETS como grupo euskaldun y Dancing Queen Abba, grupo tributo a la conocida banda sueca; ambos los nombres más votados en sus respectivas categorías del proceso de participación.

Rosario Flores llegará a Irun en plena gira que precisamente estos días empieza en Estados Unidos con varios conciertos programados al otro lado del Atántico.

Cabe recordar que en el proceso de participación tomaron parte durante un semana, 2.555 iruneses/as votando por sus grupos favoritos entre las diversas propuestas, repartidas en cuatro categorías que cumplían con los requisitos habituales para actuar en las Fiestas de San Pedro y San Marcial. Hay que señalar que, tras tantear a medio centenar de grupos, se hizo una selección de 30 grupos o solistas que estaban disponibles en esas fechas, entraban en presupuesto y, fundamentalmente, aceptaban ofrecer conciertos al aire libre y gratuitos.