Miguel Rico, alcalde de Monterroso renuncia a seguir porque "no" tiene vocación de "político"

El alcalde de Monterroso, Miguel Rico de Independientes Terra do Asma (INTA), ha anunciado hoy que renuncia a seguir porque “no” tiene vocación de “político”.

Rico es alcalde desde diciembre de 2016, cuando reemplazó a Jesús Otero tras ser condenado éste a más de un año de inahibilitación por la Audiencia Provincial de Lugo por la trama de la retirada de multas de tráfico cuando Otero era subdelegado del Gobierno en Lugo.

El alcalde de Monterroso no niega, por tanto, que “el proyecto era de Suso Otero, el dijo que no se iba a presentar y yo continúe ese proyecto en su momento obligado por las circunstancias”, tras la inhabilitación de su predecesor.

Confiesa que “desde el primer momento tenía claro que yo no soy político”. “Estoy ahí por las circunstancias, entonces como político que no soy no puedo continuar. No estoy preparado para este mundo, ni tengo vocación de político”, ha justificado.

En estos dos años y medio como alcalde, el año y medio anterior lo fue Jesús Otero, ha destacado “sobre todo” el “contacto directo con la gente y las actuaciones fueron básicamente encaminadas a cubrir las necesidades que tenía la gente, tanto en el rural como en la villa”. “Los criterios siempre obedecieron a las necesidades que había. El criterio era atajar las necesidades más urgentes independientemente de beneficiar a unos o a otros”, ha puntualizado.

Rico ya asume que “el 26 de mayo, punto y final, se acabó la aventura”, aunque admite que “quedarán unos días hasta que tome posesión la nueva corporación”. Lo que esta claro es que el próximo curso se reincorporará al Instituto de Monterroso donde da clases.