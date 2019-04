La derogación del complemento para ex altos cargos, en la próxima legislatura

La posible derogación del complemento vitalicio del 25% de su sueldo para ex altos cargos del Gobierno navarro que sean funcionarios deberá esperar a la constitución del próximo Parlamento.

El Gobierno no va a enviar ahora ningún decreto para eliminar el complemento porque considera que no es viable legalmente. Hay que modificar una ley que exige mayorías absolutas, la ley de Incompatibilidades, y no se puede hacer por la vía de un decreto.

Por eso, el Gobierno navarro ha dicho que está dispuesto a aceptar la derogación total del complemento, a la vista de la adversa reacción social que ha generado su recuperación, y emplaza a los partidos políticos a eliminarlo la próxima legislatura. Sin embargo, la consejera portavoz María Solana ha tirado de ironía para sugerir que quizá algunos partidos políticos que ahora han criticado al Gobierno Barkos por haber "descongelado" el complemento del 10% para subirlo al 25% no apoyen después la derogación del mismo, sino que intenten introducir matizaciones en función de quienes vayan a cobrarlo o queriendo variar el porcentaje a cobrar. "Parece que ahora hay unanimidad para ello pero habrá que retratarse con el voto en el parlamento", ha indicado Solana.

El Ejecutivo navarro dice ahora que ese complemento se le pasó a todo el mundo de forma involuntaria, ya que se actualizó automáticamente al entrar en un paquete de medidas que pretendía "revertir" recortes intoducidos durante la crisis en la función pública, relativos sobre todo a la edad de jubilación. Los tres socios de Geroa Bai han exigido la derogación del complemento. También el PSN-PSOE y algunos sindicatos. El complemento está siendo cobrado desde enero con sus niveles máximos por varias decenas de ex altos cargos de gobiernos de UPN y PSN.