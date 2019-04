Zurutuza. "Mi corazón ha hablado"

David Zurutuza seguirá una temporada más en la real , tras el aucerdo alcanzado entre el club donostiarra y el propio jugador hasta junio de 2010. Además el futbolista debarra ha confirmado que será su última temporada : "es una decision irrevocable"

David zurutuza ha comparecido en la sala de prensa de anoeta acompañado por el presidente del club txuri urdin, Jokin Aperribay para valorar su renovación.

Feliz y seguro por su decisión:“Es un día importante.Me siento feliz y seguro de lo que hago. Estoy ilusionado y totalmente convencido por esta renovación. Además estoy muy esperanzado de lo que estamos construyendo, una gran Real, con chavales que vienen de abajo muy buenos. Estoy compartiendo algo muy bonito, quiero poner mi granito. Me veo muy importante en esta labor. Espero poder transmitir todo lo que me han enseñado”.

Motivos de su decisión:“ Me ha costado tomar esta decisión, pero despues de darle muchas vueltas a la cabeza he decidido continuar,.Tenía muchas dudas. Me planteaba todo, pero una vez que le das vueltas y lo hablas, lo ves más claro. Me gusta lo que plantea el entrenador, me he sentido súper importante este año. Estoy en otra fase, entiendo mejor el futbol y a los chavales. El corazón ha hablado”

Mantener el espíritu competitivo:“Soy competitivo, así lo reflejo en el campo y quería seguir siéndolo.Me he planteado mucha cosas. El abanico era muy amplio, porque no me cerraba en nada.Pasaban mil cosas por la cabeza, pero el día a día es una maravilla. Es más, no me importaba retirarme, pero ha optado por seguir: Mi idea es acabar bien aquí, con la mejor sensación e irme con un recuerdo muy bueno. Esta decisión es irreversible.Me encantaría irme por la puerta grande. Entrar en Champions y ya está. Deseo jugar un año intenso, sabiendo que va a ser el último, lo voy a vivir más conectado, me voy a dar cuenta de más cosas. Voy a estar a tope. Estoy como más ilusionado”.

Baza de Imanol en su renovación “Es una baza importante. Necesito entrenar a tope. Soy un jugador que necesita ir al partido entrenado, exigido físicamente, e Imanol es un entrenador que me da todas esas cosas. Ha influido, no te voy a decir que no”.