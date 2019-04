"Trabajo con un contrato de prácticas y me tratan como si fuera una empleada más"

Trabajar doce horas al día por cinco euros la hora; trabajar siete días a la semana con un contrato de prácticas o que una empresa tenga dados de alta solamente a la mitad de trabajadores. Estas son situaciones que se viven en un sector como el de la hostelería en una época como esta, semana santa, en localidades como Úbeda y Baeza, en las que el turismo se incrementa de forma exponencial. Hablamos de cafeterías, bares y restaurantes; también de hoteles en los que se cobran dos euros cincuenta por habitación. Los convenios se incumplen de forma sistemática. Es el testimonio de Irene. Hasta hace unas semanas ha trabajado en un establecimiento hostelero de Úbeda.

Estas situaciones se denuncian, a veces, a la inspección de trabajo que suele estar desbordada y sin tiempo para verificarlas en lo que dura la semana santa. Y decimos a veces porque la mayor parte no se llegan a denunciar. Esto lo advierte Antonio Díaz, responsable de hostelería de comisiones obreras, que ha llegado a encontrar casos de empleados fuera de su trabajo mientras pasaba la inspección: "Tenemos que tener en cuenta que en el convenio colectivo se establece un salario de ocho euros la hora. [...] Hay establecimientos además que utilizan a los trabajadores de prácticas que llegan de un módulo en algún centro educativo como sustitutos de trabajadores a los que despiden, a pesar de que los chicos en prácticas no cobran".

Contamos con un testimonio anónimo, porque ella prefiere no exponerse a las consecuencias que pudiese tener en sus prácticas. “Echamos más horas de las que que permite mi convenio de prácticas del módulo. Diez horas al día cuando el máximo es 7. Cuando yo entré echaron a la chica que estaba de refuerzo a pesar de que yo no cobro pero la estoy, digamos, sustituyendo. Te tratan como a una trabajadora más y el centro educativo lo sabe y se rebajan a las condiciones que impone la empresa. No todas las empresas son así; tengo a compañeros del ciclo que han tenido más suerte y van sus días y horas reglamentarios”

Hemos preguntado en el centro educativo en cuestión donde dicen no tener constancia de este caso y apuntan que hasta ahora todos los casos que se les han comunicado se han solucionado. Pero si admiten que esto sucede y que en alguna ocasión se han sobrepasado los límites. Los sindicatos también han puesto esta práctica en conocimiento de la inspección de trabajo.

No son todos, claro. El presidente de la asociación de alojamientos turísticos de la provincia , José Ayala, asegura que en su sector se cumplen los convenios a rajatabla, a pesar de que los sindicatos aseguran que los que cumplen no son la inmensa mayoría.