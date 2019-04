Els hipòcrites i Notre Dame

Primer de tot cal dir que és necessari recuperar Notre Dame. Que el seu valor arquitectònic, artístic i simbòlic ho justifica. Però la cerimònia hipòcrita a escala planetària que estem vivint no té preu i fa vergonya. Començà l'extrema dreta invocant el fantasma de la por i l'atac religiós. I un minut després continuaren grans fortunes, polítics de tota Europa i empreses que no s'immuten amb, per posar soles un exemple amb la tragèdia que vivim dia rere dia al mediterrani, amb una pluja de milions per recuperar la catedral de París mentre els immigrants, aliens a la moguda, segueixen jugant-se la vida per arribar a eixe món que els ignora però que quan cau un dels seus símbols es trenca la roba i es rasca la butxaca com si no hi hagués un demà. No tant per a Notre Dame i un poc més d'humanitat i per als vius.