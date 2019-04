Las lesiones en la columna vertebral, muy frecuentes en accidentes de tráfico

En España se producen aproximadamente 150.000 lesionados al año por accidentes de tráfico, especialmente en periodos vacacionales como la Semana Santa, en las que para el presente año la DGT prevé 3,9 millones de desplazamientos de largo recorrido. Aunque las lesiones en accidentes de tráfico pueden ser múltiples y muy variadas el 20% de las mismas suelen tener consecuencias en la columna vertebral por el denominado latigazo cervical, seguido de las lesiones dorsales y lumbares, tal y como afirman los especialistas de las Unidades de Tráfico de los Hospitales Quirónsalud.

El latigazo se produce por el mecanismo de hipertensión brusca del cuello, seguida de una flexión también repentina, o al contrario. ”El mecanismo tensional tan violento al que se someten cabeza y cuello tras el impacto genera una tensión máxima e, incluso, llega a lesionar los músculos y ligamentos del cuello, que son incapaces de resistir esa fuerza brusca de estiramiento, lo que causa el denominado esguince cervical”, explica el doctor Carlos Puell, especialista del Servicio de Rehabilitación y especialista de la Unidad de Tráfico del Hospital Quirónsalud Torrevieja.

En cuanto a los síntomas de este tipo de lesiones la doctora Mayte Resta, jefa del Servicio de Urgencias y especialista de la Unidad de Tráficos del Hospital Quirónsalud Valencia, destaca el dolor dorso-cervical, las cefaleas occipitofrontales (como una corona que aprieta), la limitación a la movilidad cervical tanto en rotación como la sensación de no poder soportar el peso de la cabeza, la sensación de mareo y el hormigueos en las manos. Además, añade que “el hecho de sufrir un accidente de tráfico supone un impacto psicológico que puede producir otra serie de síntomas asociados a situaciones de estrés como puedan ser ansiedad o rechazo a subir o conducir de nuevo un vehículo”

Como aconseja el doctor Diego Gómez, especialista de la Unidad de Tráfico y médico rehabilitador de Quirónsalud Murcia, “desde el punto de vista médico es imprescindible que todo paciente implicado en un accidente de tráfico acuda a una valoración médica urgente, sea cual sea la gravedad que presenten sus lesiones”.

El periodo de recuperación para este tipo de lesiones puede ir desde los dos meses hasta un tiempo mucho más prolongado y difícil de determinar. Su tratamiento se basa en la combinación de analgésicos y antiinflamatorios con terapia rehabilitadora, como ultrasonidos, corrientes, ejercicios de cuello y normas de higiene postural. “Pero a pesar de que los tratamientos hayan sido los adecuados, a veces, y por múltiples motivos, los esguinces cervicales no se curan y pueden dejar variadas secuelas, como dolor cervical, mareos y cefaleas. Cualquier lesión, por muy leve que sea, si no se trata adecuadamente y por el equipo de profesionales indicado, corre el riesgo de convertirse con el paso del tiempo en una secuela definitiva”, apunta el doctor Puell.

Consejos para una conducción segura

Los especialistas de las Unidades de Tráfico de Quirónsalud aconsejan hacer caso a las siguientes recomendaciones antes de emprender cualquier trayecto para asegurar una conducción segura:

• Descanso: no comenzar el viaje si no se ha descansado adecuadamente. Así mismo se recomienda hacer un descanso cada hora y media para realizar estiramientos. Parar al primer síntoma de cansancio.

• Optar por comidas ligeras y no consumir ningún tipo de bebida alcohólica, incluidas las de baja graduación.

• Utilizar una correcta posición al volante: las piernas deben ir ligeramente flexionadas y el respaldo ajustado de forma que las muñecas lleguen a la parte superior del volante.

• Vestir ropa cómoda y holgada así como un calzado adecuado.

