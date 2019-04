El Almería ofrece dos años más a René

El Almería se ha posicionado: quiere a René Román en su portería para el año que viene. Así lo manifestó el propio futbolista en una rueda de prensa a la que acudieron niños y niñas de la Fundación rojiblanca, que también preguntaron al gaditano e hicieron de periodistas por un día. Con la permanencia atada, Miguel Ángel Corona e Ibán Andrés ya pueden moverse con más libertad y ofrecer la continuidad a aquellos que finalizan contrato y e interesan para el próximo proyecto. El meta explicó tras el entrenamiento que tiene que analizar detenidamente la posibilidad de seguir de rojiblanco: “El club me ofrece dos años de contrato y le agradezco su predisposición. Si no se ha cerrado aún es porque le he pedido un poco de tiempo para valorar todo”. Reconoció sentirse “querido y valorado” en Almería, donde ha vivido una permanencia agónica y ahora disfruta lejos de la zona de descenso. A sus 34 años, señala que las decisiones se toman en frío y le pidió a Corona unos días de reflexión: “Estoy en una edad en la que quizá tenga la última oportunidad de decidir y quiero pensarlo bien. Desde el club hay buena sintonía para que René siga aquí”.

Recta final

El Almería visita este domingo al Tenerife con la intención de ganar y meter presión al pelotón de cabeza, ya que el Play Off está a seis puntos. El meta rojiblanco espera resultados sorpresa, inesperados, pero confía en sus compañeros: “Son partidos decisivos, para bueno o malo, y lo afrontamos como una final. Quedan ocho jornadas, y no hemos sido inferiores a nadie, por lo que nos da optimismo a pesar de las salidas tan complicadas. De los próximos cinco partidos, hay que ganar tres. Va a ser una locura”.

Su objetivo

No entiende el reto del Play Off como una presión añadida, sino la oportunidad de redondear una temporada “de sobresaliente”. Recuerda que muchos jugadores no van a continuar la próxima Liga en el club y quiere acabar por la puerta grande: “Mi propósito es disfrutar, porque nos lo hemos ganado. Muchos seguirán, otros no... Quiero pasármelo bien con esta familia de compañeros en el tramo final, y si disfrutas, la victoria está más cerca”. Aquel sufrimiento de la temporada anterior en Lugo ha dejado paso a una campaña sensacional, salvándose en la jornada 34 con solvencia: “¿Presión?, eso en la semana antes de ir a Lugo el año pasado. Ahora mismo, disfrutamos todos. Saldremos a los campos a pasarlo bien y pelear por la ilusión del Play Off”.

Reconoce que ha sido una alegría inesperada salvarse tan pronto esta temporada, “y no es porque no creyera en el equipo, sino por la igualdad en la Liga. Había muchos gallos en el corral y hemos superado todas las espectativas”.