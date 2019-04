Vuelta al trabajo sin Caballero

El Almería retomó los entrenamientos en el Anexo después de dos días de descanso con la ausencia de Pablo Caballero. El delantero se ausentó por gastroenteritis, por lo que probablemente no sea convocado para el encuentro del domingo en Tenerife. Tampoco completaron la sesión Andoni López, que acaba de salir de una lesión en la rodilla izquierda; ni Luis Rioja, que no termina de recuperarse del esguince en el tobillo izquierdo. El sevillano va a ser titular en el Heliodoro Rodríguez, pero no le quieren forzar en los entrenamientos para evitar problemas. El resto de la plantilla, a disposición del entrenador. Corona dio una breve charla al grupo antes de iniciar el trabajo, que se centró en acciones ofensivas con remates a puerta, trabajo táctico y un partidillo final a medio campo. La posibilidad de disputar el Play Off pasa por ganar en Tenerife, y una de las claves ahora que la permanencia ya está asegurada, es disfrutar de cada jornada. El equipo busca encadenar dos victorias y esperar el pinchazo de los rivales de arriba.

Este jueves, a puerta cerrada

Aquellos aficionados que tengan previsto aprovechar los días festivos para acercarse al entrenamiento del Almería, tienen que tomar nota. Este Jueves Santo, el equipo de Fran Fernández se ejercitará en el Estadio Mediterráneo a puerta cerrada, con el objetivo de preparar en secreto el partido del domingo en Tenerife. Por ello, no se permitirá la entrada a público ni prensa mientras los jugadores están en el césped.

Sin embargo, este Viernes Santo sí volverán al Anexo, a puerta abierta. Será un buen día para acercarse a las instalaciones y ver más de cerca a los futbolistas que pueden llevar al Almería a lo más alto. Ya en el entrenamiento de este miércoles hubo buen ambiente, con peques aficionados viendo a sus ídolos.