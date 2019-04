El Director de la Fundación César Manrique no fue la primera opción del artista, según su biógrafo

El Catedrático de Historia del Arte y autor de la biografía de César Manrique ha asegurado en los micrófonos de la SER que el actual Director de la Fundación César Manrique, Fernando Gómez Aguilera, no fue la primera opción elegida por el artista para dirigirla. "La primera opción no fue el actual Director", explica Castro Borrego. "La persona que dio el discurso inaugural frente a Jerónimo Saavedra y el resto de autoridades no lo hizo la persona a la que nos estamos refiriendo", aclara. "Ocurrió algo más que no puedo contar", dice Borrego, que no ha querido aclarar qué pasó a pesar de la insistencia en las preguntas.

"Se me consultó quién debía dirigir la Fundación, no voy a decir quién fue mi candidato, el que actualmente la dirige no estaba entre las personas que yo defendí en aquel momento", ha dicho Borrego. El biógrafo del artista reconoce que la decisión de que la Fundación la dirigiera Fernando Gómez Aguilera fue de César Manrique, sin embargo, asegura también que "no era la primera opción de César". "César me hizo caso, pero ocurrió otra situación que no voy a contar, que no puedo contar", explica Borrego, que hizo que finalmente Gómez Aguilera se convirtiera en Director.

El biógrafo de Manrique fue cesado de su cargo en la Fundación César Manrique, según su versión, porque fue crítico con lo que considera la "politización unilateral" por parte de la Fundación, que tiene "un comportamiento sectario", siempre según Castro Borrego. "La tesis oficial de la Fundación es que César es interesante desde que pasa de estética a la ética, y César siempre fue estético y ético", explica el biógrafo del artista. "Destacar solo su parte activista es una reducción al absurdo, porque César por encima de todo era un artista", ha dicho Borrego.

"Desde la estética transformó la isla, era un esteta, un artista, y desde la estética transformó la isla", ha dicho Fernando Castro. El Catedrático de Historia del Arte asegura que "por encima de todo César Manrique era un artista, la Fundación tiene que ser respetuosa con la promoción de la obra del artista", ha asegurado Borrego.

Para Castro Borrego César Manrique era apolítico. Sin embargo, reconoce que seguramente habría estado en contra de la Ley del Suelo.

A la pregunta, "¿qué pensaría César Manrique sobre la Ley del Suelo", Borrego reconoce que seguramente habría estado en contra. Pero "la diferencia es que César Manrique dialogaba, la Fundación no dialoga, sino que tiene un comportamiento sectario". "César Manrique fue el gran diseñador de interiores de Madrid de los años cincuenta y se relacionaba con las familias poderosas, pero eso no le convierte en un fascista ni en un capitalista, como tampoco es ahora un comunista, como quiere la Fundación", ha dicho el biógrafo del artista.