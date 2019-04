Aythami: "La temporada ha sido un fracaso"

FRACASO

“El objetivo era el ascenso, no se ha conseguido, por lo tanto es un fracaso. No vamos a engañar a nadie es un fracaso”

GESTION DEPORTIVA

“Desde el club, cuando hay un montón de fichajes y siete entrenadores, es que algo no se estaba haciendo. El club ha cogido apuntes y no sería lógico cometer los mismos errores, hay que hacer autocrítica porque el camino no es este”.

SIEMPRE TITULAR

Yo lo único que hago es trabajar todos los días y hacer el mejor trabajo, estar preparado para dar siempre la mejor versión. En esta época de mi vida la experiencia hace mucho a favor

DOS VERSIONES CON MEL

“Creo que fuera de casa el equipo está jugando sin presión, sin tener que proponer y eso nos está costando. El otro día el equipo no estuvo del todo mal pero al final fallamos”.

NAUZET

“Tiene bastante personalidad y experiencia y saldrá hacia delante, el otro día no fue responsable de los goles que recibió el equipo y seguro que sacará bien el trabajo en lo que queda de temporada”.

DEIVID Y LAS PITADAS

“Al final lo que opine la gente, hay que respetarlo, de ti depende lo que piensa la gente, teniendo claro que aquí los aficionados son muy exigentes. Uno tiene que controlar esas situaciones, en cualquier caso hay mucha gente que nos apoya. La culpa principal es de los jugadores”.