El sindicato de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid alerta de "privatización" en el Hospital de Alcorcón

El sindicato de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) señala que, aunque se trata de un contrato de escasa dimensión -valorado en 186.413 euros- este proceso "esconde un transfondo" en el Hospital Fundación Alcorcón.

Amyts denuncia que el centro hospitalario ha sacado a concurso para los próximos veinticuatro meses -con opción de ampliación hasta los sesenta meses- el servicio integral para la realización y consultoría de determinaciones analíticas externas.

Argumentan que en lugar de enviar los análisis a otros hospitales públicos, como en otras ocasiones, el hospital saca un concurso para dos años, dicen que alegando no contar con suficientes recursos técnicos.

"No se pueden realizar en el propio servicio de Laboratorio del Hospital por no alcanzar un volumen de actividad"



Fuentes oficiales del Hospital Fundación Alcorcón han señalado a SER Madrid Oeste que el concurso tiene por objeto contratar el servicio de gestión para la realización y consultoría de las pruebas analíticas porque, aseguran, no se pueden realizar en el propio servicio de Laboratorio del Hospital. No se pueden realizar en este centro, ya que mantienen que no disponen del equipamiento necesario o por no alcanzar un volumen de actividad que justifique su implantación.

El centro también argumenta que no es la primera vez que se han sacado concursos de este tipo. Dicen que las 93 pruebas incluidas en este concurso representan menos del 5 % del total de pruebas que se realizan en el Laboratorio del Hospital, alrededor de 2.550 pruebas, justifican.

Desde el PSOE de Alcorcón, José Ángel Gómez-Chamorro, vicepresidente de la Comisión de Sanidad socialista en la Asamblea de Madrid, señala que es un caso más de la privatización de la Red Pública Madrileña. Sostiene que es un problema de presupuestos, ya que no se destinan recursos públicos, dicen, a la gestión pública.

La Asociación Madrileña de Enfermería también ha criticado la externalización. Manifiestan que "los laboratorios de los hospitales de primer nivel disponen de tecnología, profesionales y recursos suficientes para absorber estas pruebas, sin necesidad de recurrir a una empresa pribada y aumentar los gastos del sistema público".

De esta forma, la AME asegura que el hospital debería haber firmado un convenio con un centro de mayor tamaño de la red pública. Como es el caso de otros hospitales, apunta la asociación, como el Hospital Central de la Cruz Roja, que tiene en marcha una licitación para contratar el transporte de muestras de laboratorio hasta el Hospital de Móstoles.