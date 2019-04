García-Page apuesta por la 'No recentralización'

El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page ha dicho que la moderación es "clave para la cohesión social y elemento de avance de nuestro país".

También ha recalcado que la solución no pasa por los "ataques y las barbaridades dentro del ámbito político".

En un desayuno informativo organizado por el periódico digital 'Encastillalamancha.es' en Talavera, Emiliano García-Page ha asegurado que apuesta por la "no recentralización" porque en su opinión, no estamos en condiciones de que esto se lleve a cabo y lo que es más, sostiene que "podría suponer un problema, ya que no sería justo ni bueno para España".

Da por bueno que un proceso de armonización fiscal equilibrado y por ello pedirá una conferencia de presidentes para solicitar la cohesión social.

A juicio de Emiliano García-Page, es imprescindible contar con un marco de estabilidad siguiendo el modelo de la Unión Europea de todos por igual por muchas zancadillas que pongan los independentistas, "nunca a costa de la igualdad y menos teniendo en cuenta negociar con dinero porque tengo claro que no vamos a poner en riesgo la igualdad de oportunidades en los servicios esenciales", ha agregado.

TALAVERA DE LA REINA

El presidente regional, de la misma forma se ha referido expresamente a Talavera proponiendo iniciativas para sacar adelante, una de ellas es el Centro Regional de Artesanía, nueva oficina de empleo y Escuela de Idiomas, que serán realidad en breve. Iniciativas que van suponer un "fuerte impulso a la ciudad".

Paralelamente, ha vuelto a recordar que va a poner dos millones de metros cuadrados a disposición de suelo industrial y que por el Tajo pase el doble de agua.

García_Page ha dicho que siempre que ha venido a Talavera lo ha hecho para aportar iniciativas