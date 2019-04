Save the Children denuncia que en Vitoria no hay una inclusión escolar real de los menores de familias inmigrantes

Escucha aquí la entrevista con Save the Children en Vitoria; la organización acaba de ser distinguida con la Medalla Francisco de Vitoria que concede el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a personas e instituciones que destacan internacionalmente por la defensa de los derechos humanos, la democracia, la paz, la cooperación. Aprovechamos este premio y el aniversario -un siglo de camino- de la organización para conocer el trabajo que realiza especialmente en Vitoria, a donde llegó en 2004. Conversamos con Kristian Prieto, su responsable de Comunicación y con Lourdes Muñoz, técnica de Acción Social.

Eglantyne Jebb fue una de esas mujeres valientes que hacen que el mundo camine. Creó Save the Children hace 100 años y además redactó el borrador de lo que hoy conocemos como la Convención de los Derechos del Niño de la ONU. Su máxima: los niños son objeto de protección y también -y sobre todo- sujetos de derecho. Durante 100 años el objetivo de Save the Children ha sido y es ayudar a que los niños y niñas se desarrollen en plenitud, que no se conviertan en adultos antes de tiempo.

Esa máxima, lo dicho, funciona en Vitoria; Save the Children apoya a unos 200 menores de entre 6 y 12 años a través de diversos proyectos socioeducativos. El más significativo: los txokos de estudio en los centros cívicos de El Pilar y Aldabe. Permanecen abiertos de lunes a jueves, por las tardes. Los niños y niñas pueden acudir a ellos cuando necesiten y el tiempo que necesiten; no obstante, cuenta Lourdes Muñoz, técnica de Acción Social de Save the Children, acuden muy frecuentemente incluso cuando no tienen deberes que consultar y es que los txokos se terminan convirtiendo en un lugar de referencia para ellos y ellas.

Aunque este programa está abierto a toda la ciudadanía, el perfil de usuarios que acuden es el de niños y niñas con familias de origen extranjero. La organización denuncia que estos txikis acuden a colegios públicos donde la concentración de familias con ese bagaje de inmigración y con bajos recursos es desproporcionada por lo que finalmente estos pequeños sufren segregación escolar que lleva a una desigualdad de oportunidades. Lourdes Mouñoz indica que el profesorado de estos centros se encuentra desprovisto de herramientas, de recursos para poder atender a estos niños y niñas en sus complejas necesidades que van desde el dominio del castellano o el euskera hasta situaciones emocionales complicadas por su contexto familiar. "La inclusión hoy por hoy no existe, no es real, si no estos niños no estarían todos juntos; se necesita poner más mirada ahí", dice.

A través de este programa de refuerzo escolar, el equipo de intervención de Save the Children detecta otras muchas situaciones que pueden afectar a los pequeños y sus familias y, para paliarlas, trabaja estrechamente con los educadores de calle de los servicios sociales municipales.

Además, el equipo de la organización lleva a cabo otras actividades para el desarrollo de habilidades sociales o de la autoestima de los niños y niñas, han participado en un proceso de formación para la prevención de la violencia e incluso han creado una actividad para que las familias puedan convivir en un espacio de juego. Actualmente 20 de ellas se reunen mensualmente en torno a esta iniciativa que han denominado 'Jolas together'. Quieren, asimismo, abordar una realidad que han descubierto recientemente: los niños y niñas necesitan hablar de sus orígenes y de cómo se viven en esta sociedad en la que se desenvuelven.

En verano, Save the Children tiene previsto organizar unas colonias para las que necesita voluntariado, una pieza indispensable para desarrollar sus proyectos.