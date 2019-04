Algeciras 100x100 propone crear una concejalía de Familia

Mientras las grandes marcas políticas centran sus miras la primera de la cita con las urnas de esta primavera, las elecciones generales del próximo 28 de abril, formaciones políticas independientes que no concurren a esos comicios pero sí a los locales de mayo siguen dándole forma a sus programas electorales. El último en lanzar una propuesta, en esa dirección, ha sido Algeciras 100x100.

El partido algecireño ha anunciado una nueva medida electoral si tras las elecciones municipales del próximo 26 de mayo llega al gobierno local algecireño. Esta formación política independiente ha decidido que, si eso sucede, creará la figura de un concejal de Familia "para acabar de raiz con la pérdida actual de valores que sufre nuestra sociedad".

Así lo ha asegurado Manuel Barberá, máximo exponen de Algeciras 100x100, quien ha explicado los principales objetivos de esta nueva concejalía. "Lo que intentamos con esa propuesta es recuperar valores y mejorar la calidad de los algecireños", aseguró resumiendo. "Conllevará ayudas económicas para familias numerosas o desfavorecidas, impidiendo que éstas puedan quedarse sin suministros básicos como luz o agua. Y también integrará nuestra propuesta la puesta en marcha de unos talleres de orientación familiar a objeto de ayudar a los padres a educar a sus hijos", refirió Barberá.

La concejalía también propone ser "sensible" con los más mayores: "Su bienestar es uno de nuestros objetivos. Dentro de la concejalía habrá una delegación específica para el mayor, que cubrirá las necesidades de las personsas de la tercera edad que no tengan recursos económicos o no cuenten con familiares directos. Además, coordinaremos y gestionaremos los convenios que, por parte de instituciones públicadas o privadas, llegan a estas personas", recalcó.

Barberá ha asegurado que la creación de esta nueva concejalía no incrementará el coste político para las arcas municipales.