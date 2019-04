'Resurrección'

Según la medicina energética, todos somos libros vivos de historia. Pasan los años y nuestro cuerpo atesora todos los capítulos, cada uno de los acontecimientos vividos, haciendo que nuestra biografía se convierta en biología. Nuestros pensamientos viajan por el organismo y algunos de ellos hacen que todo nuestro cuerpo reaccione. Es como si cada pensamiento, en forma de energía, se almacenase en la memoria celular y a la vez que teje nuestra biografía, teje también nuestra biología.

Hay síntomas que porque no nos duelen no les damos importancia, como por ejemplo puede ser el agotamiento continuo, pero no deja de ser un síntoma en el que el cuerpo está intentando avisarte de que está enfermo energéticamente. Y a veces, por mucho que lo intentemos ignorar, es necesario realizar un cambio para poder sanarlo.

Todos tenemos en algún momento sentimientos negativos, es natural. Lo que no es tan beneficioso es que sean dominantes, obsesivos y tóxicos. Cuidamos mucho la alimentación y los hábitos saludables pero de qué me sirve tomarme una buena ensalada llena de nutrientes si después salgo a la calle y todo me exaspera. No somos conscientes del daño que produce vivir en un continuo estado de enfado y alargar en el tiempo ese estado te hace más propenso a desarrollar una enfermedad, porque la consecuencia energética de una obsesión negativa es la impotencia y esta te conduce a una falta de estima propia y al agotamiento energético del cuerpo que debilita la salud.

Tomemos estos días para pensarlo desde el recogimiento que las fechas imprimen y así el domingo, por qué no, resucitemos dejando atrás la sombra de la queja y el permanente enfado con el propósito de que cuando la flor de nuestra vida desaparezca, seamos capaces de dejar un bello aroma.