Íñigo López: "Hacer números no nos va a llevar a nada positivo"

Uno de los secundarios de la plantilla se pasó esta mañana por la sala de prensa de Abegondo para analizar el delicado momento que vive el Deportivo. Íñigo López es una referencia para buscar causas y soluciones, tanto por la experiencia acumulada como por su condición de ex del Extremadura, próximo rival de los coruñeses. Ese es el horizonte que contempla el central, ya que tal y como les insiste el nuevo técnico "la mente está puesta en el partido ante Extremadura. El míster insiste en que no podemos mirar más allá".

El cambio de técnico ha provocado modificaciones en el equipo, ya que "cada maestrillo tiene su librillo. Se busca el bien común, que el Dépor sume y centrarnos en no mirar la clasificación". Con Martí cree que se puede ver un Dépor más incisivo. "Cambiar de entrenador es una mala noticia. Si se ha decidido, que valga para que tengamos una reacción y mejoramos todos. Hay que intentar ser atrevidos, no quiere decir que con otros no se haya intentando. Martí quiere que vayamos al ataque y a por los tres puntos. Nos unsiste en que no le gustan los empates".

El defensa reconoce que el equipo está "en un bache. Todos lo equipos han tenido rachas buena y malas" y ante eso, la receta para superarlo debe ser "estar unidos para que empiece la racha positiva y cortar estos malos resultados". Para revertir la situación, López cree en el vestuario blanquiazul "hay experiencia para poder sacar adelante la situación".

En el aspecto personal, Íñigo López sigue sin poder debutar, una situación que no le impide seguir "peleando y apretando para que mis compañeros no se relajen y den más. Estoy preparado para jugar". Precisamente la línea defensiva está siendo uno de los blancos de las críticas, al haber aumentado la cantidad de goles encajados. El zaguero defiende el buen hacer de sus compañeros de demarcación ya que "si hacemos balance a nivel defensivo tenemos una buena nota y eso no es cosa de dos centrales, es global. Ahora encajamos más pero son circunstancias".

Este domingo, el deportivismo se conjura para poder ganar al Extremadura e iniciar una buena racha de resultados. Un rival que no va a poner las cosas fáciles a los de Martí pues en este tramo final de la liga "los de de abajo van a sumar mucho, la gente se juega mucho y cualquier rival es peligroso. Al equipo blaugrana lo conoce bien Iñigo López, ya que milito en sus filas hasta su llegada al Deportivo en enero. Los define como un cuadro con "un vestuario muy sano. La fortaleza está en el grupo, han estado unidos pese a todo lo que se ha dado durante la temporada. Ganaron en Málaga y están en una línea buena de juego. Tenemos que poner toda la carne en el asador".

Para conseguir la victoria el defensa espera contar con el apoyo del público, aunque entiende las muestras de desaprobación de las últimas jornadas.

"Siempre queremos que nos aplaudan Pero llevamos dos meses malos y la gente quiere vernos en Primera División. Nos ha faltado fluidez, en algún partido estaba casi hecho y los han remontado... Hay que estar unidos en las buenas y las malas. El domingo nos podemos reconciliarnos".