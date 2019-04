La Semana Santa de Elda decide continuar con la procesión del Jueves Santo

La Semana Santa al igual que los ciudadanos está pendiente del tiempo y de las previsiones que, anuncian lluvias para todos estos días de celebración y procesiones que quedan por delante.

En Elda, el Jueves Santo se ha preparado con ilusión puesto que el recorrido es diferente y se traslada al casco antiguo. Un momento de reflexión y recogimiento, como ha destacado el Comisario de la Gestora de la Semana Santa de Elda, José Javier Santa quien ha afirmado que permitirá la intimidad por unas calles que estarán totalmente apagadas.

Una procesión que dará paso a un Vía Crucis que también cambia su culminación haciendo un guiño al 75 aniversario de los Moros y Cristianos con su parada en la ermita de San Antón engalanada para la ocasión.

La Junta Mayor ha convocado a las cofradías de Cristo del Buen Amor y la Soledad a una reunión en Santa Ana a las 20:30 con el fin de decidir si procesionar o no. Santa ha explicado que en el caso de que llueva, no habrá más alternativa que no salir. Eso sí, matiza que el Vía Crucis si podría llevarse a cabo dentro del propio templo y que no podrán contar con la imagen del Cristo del Buen Amor, que permanecerá en Santa Ana.

Lo mismo pasará con la procesión de mañana viernes donde en el caso de lluvia no habrá más opción que suspender el acto. La reunión la realizarán con todas las cofradías a las 16:00.

Esperando así que el tiempo lo permita, en este Jueves Santo, la procesión saldrá a las 23:00 desde Santa Ana por Colón, Nueva, Antonio M aura, San Roque, Alcázar de Toledo, Purísima, Gonzalo Sempere, El Huerto, Andrés Amado, Plaza Sagrado Corazón y Santa Ana. El Vía Crucis partirá a continuación por San Agustín, Purísima, Ramón y Cajal, Independencia para terminar en la ermita de San Antón.