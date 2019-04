"Ni hay temor ni es bueno que aparezca"

En su peor momento desde que a final del pasado año tomara las riendas de la Cultural, José Manuel Aira espera la reacción de su equipo, que se ve fuera de los puestos de play-off de ascenso a falta de cinco jornadas para el final del campeonato. Tras sus sonadas críticas del pasado domingo, el técnico berciano aclaró que "no fue un toque de atención porque les dije lo mismo a ellos diez minutos antes. No tiene que ver con la actitud. Especialmente en situaciones de juego hay que ser más agresivos. Se logra con trabajo, constancia, insistencia e intentando cada semana hacer ver al jugador lo que necesitamos".

El técnico señaló que "no hay temor ni es bueno que aparezca. Cada equipo está donde se merece. Para intentar conseguir los objetivos y darle la vuelta hay que aceptar la realidad. Tenemos opciones como muchos" y preguntado sobre su estado personal dijo: "soy una persona, caiga bien o mal, coherente y me comporto de una manera similar en cualquier circunstancia. Sé lo que tiene este mundo, mi profesión y sé lo que hay cuando no hay resultados positivos".

Para el próximo encuentro descartó a Saúl, Capilla y también a Dioni Villalba. Con el delantero malagueño, que ya trabaja con el grupo, no se quieren correr riesgos innecesarios y su reaparición se producirá dentro de diez días en el feudo del Guijuelo o una semana más tarde ante el Fabril. Aira puso como ejemplo a Hugo Rodríguez, artífice del empate ante el Burgos y que en las jornadas anteriores vio los toros desde la barrera.

Aira respondió a un posible cambio de esquema o de jugadores, a si estaría dispuesto a renunciar a un juego de dominio a cambio de cerrar la portería propia y sobre el cuestionado lateral izquierdo, zona por la que llegaron los últimos goles rivales. Del Salamanca destacó la calidad y experiencia de alguno de sus jugadores, algunos con pasado reciente en división superior.