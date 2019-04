El derbi de la redención

Catorce días después el Abanca Ademar vuelve a la competición con la intención de asegurarse durante las seis jornadas de liga que quedan hasta el final su presencia en Europa. Con el subcampeonato del Cuenca Ciudad Encantada en la Copa del Rey la posibilidad de volver al viejo continente se ha complicado. El FC Barcelona, que ya es campeón de liga, tiene asegurada su presencia en la Champions y el Cuenca Ciudad Encantada ya es equipo de Ehf. Abanca Ademar, Bidasoa, Granollers y Ciudad de Logroño también quieren que el trabajo de toda la temporada tenga su premio

Durante estos catorce días el cuerpo técnico ha trabajado en tres aspectos. El primero el físico. El propio Rafa Guijosa ha diseñado un plan de trabajo con un aumento de la carga física. El segundo el táctico. Siempre hay cosas que mejorar y el juego desplegado en los partidos contra Cuenca, Alcobendas y Granollers no ha sido el mejor. El tercero el mental .Los jugadores saben que no han desplegado el mejor balonmano y no han escatimado ningún esfuerzo en entonar el mea culpa.

Juanin García y Jaime Fernández vuelven a asumir el protagonismo en el extremo izquierdo. La lesión de José Mario Carrillo así lo obliga hasta final de temporada.

El Atlético Valladolid llega al tercer derbi de la temporada (uno en liga y otro en la Copa Castilla y León) con los deberes hechos. La permanencia está asegurada pero los de David Pisonero no renuncian a nada. La conexión entre el pivote Abel Serdio y el central Adrián es vital en el juego de ataque de los pucelanos. Entre los dos llevan más de 200 goles

ATLÉTICO VALLADOLID – César Pérez, Miguel Camino, manuel García, Serdio, Diego Camino, Rubén Río, Adrián Fernández

ABANCA ADEMAR – Biosca, Jaime, Mario, Pesic, Mosic, Simonet, Vieyra

PABELLÓN HUERTA DEL REY – Vienes 20”30 horas