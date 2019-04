El mal tiempo ha condicionado los actos previstos a lo largo del Miércoles Santo. El tradicional via crucis de la Huerta de los Carmelitas se celebraba en el interior de la iglesia. La feligresía de San Andrés también se veía obligada a realizar el via crucis del Santo Cristo de la Paciencia en el interior de la iglesia. La Coral Congregamini et Psalite interpretaba el canto del Miserere.

Seguir leyendo