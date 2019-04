El PSOE asegura que la región "No se puede permitir ni un día más de gobiernos de derechas"

La secretaria de Organización de PSOE Castilla y León, Ana Sánchez, estuvo este miércoles en Segovia apoyando a los candidatos del Partido Socialista a las alcaldías de los pueblos del alfoz, en un acto en el que han participado los candidatos al Congreso y al Senado, José Luis Aceves y Ana Agudíez, respectivamente, y que ha contado con la presencia de Alberto Peñas (Otero de Herreros), Susana de Lucas (San Cristóbal de Segovia), Borja Lavandera (Trescasas), Rubén García (Torrecaballeros), Javier Lucía (Valverde del Majano), María Vallejo (Hontanares de Eresma) y Ascensión Arribas (Garcillán).

Para la secretaria de Organización regional, “el único partido que representa desde la sensatez, desde el sentido común, desde la centralidad del tablero, un proyecto de país con propuestas de soluciones para los anhelos y los problemas de los ciudadanos, es el PSOE. A nuestra izquierda encontramos una especie de izquierdas un poquito desnortadas; y a nuestra derecha están completamente desquiciados, la derecha desquiciada que no sabe lo que dice, porque dicen una cosa y la contraria con una tranquilidad pasmosa. Y eso en Castilla y León es letal”.

Por ello, insistió Sánchez, “después de treinta años de régimen de derechas, con unos indicadores socioeconómicos y demográficos cada cual más negativo, Castilla y León no se puede permitir ni un solo día más un gobierno de derechas. Y es que las cosas pueden ir a peor, porque la derecha corrupta puede pactar con la extrema derecha y eso no lo podemos consentir. No podemos consentir ni un solo paso atrás en los derechos conseguidos, y menos las mujeres, muy importantes en el medio rural, ese medio rural que algunos acaban de descubrir ahora”.

También hizo Ana Sánchez referencia a las promesas incumplidas del PP, como la instalación de una unidad de radioterapia en Segovia