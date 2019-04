De la Hoz: "La ilusión del Play Off es muy bonita"

El Play Off, la gran ilusión. Después de 34 jornadas de carrera hacia la permanencia, el Almería ha cambiado el discurso y habla abiertamente de luchar por meterse en el pelotón que busca el ascenso. Este domingo visita al CD Tenerife con la idea de sumar el segundo triunfo seguido y meter presión a los de cabeza. Sin embargo, el conjunto de Oltra no se ha salvado aún y quiere hacerse fuerte en el Heliodoro Rodríguez para alcanzar su meta, a pesar de que en julio partían con el objetivo del Play Off. César de la Hoz habló antes del entrenamiento rojiblanco de la posibilidad de alcanzar la sexta plaza. Toman como ejemplo el Valladolid del pasado año, que fue de tapado hasta el tramo final y ascendió a Primera. “El primer objetivo ya está conseguido, muy pronto además, y ahora nos marcamos otro, que es alcanzar el Play Off. Es bonito pelear por engancharse, se nota la ilusión en el vestuario”, dice.

El rival

El Tenerife se encuentra en apuros, aunque logró un triunfo en el Cerro del Espino que le permite respirar y alejarse cuatro puntos de la zona de descenso, marcada por el Extremadura. Según De la Hoz, el Almería no tiene tanta necesidad ni prisa como su rival, por lo que espera un duelo igualado hasta el final: “Para ellos es una final, y podemos jugar con la presión que tiene el Tenerife. Hay pocos equipos que han sacado victorias del Heliodoro y ya nos pone en aviso de las dificultades que vamos a tener. En los minutos finales se hacen muy fuertes”.

Analizando la temporada, el centrocampista cántabro reconoce que no van a competir con presión o ansiedad. Piensan en el Play Off, pero a diferencia de otros clubes, no clasificarse no sería un fracaso: “El trabajo hasta ahora ha sido bueno, con momentos de sufrimiento y disfrute, pero nos queda lo bueno, ilusionarnos con estar arriba. Los deberes están hechos y el objetivo es disfrutar”.

Sin presión

Ahora el Almería puede competir más liberado. Con 49 puntos, la igualdad permite soñar con la sexta posición, siempre y cuando lleguen las victorias y los rivales directos pinchen en sus compromisos. De la Hoz pone nota a sus compañeros antes del tramo final y entiende que el Almería no tiene que demostrar nada: “Espero que no nos influya, porque hemos logrado el objetivo y a partir de ahí vamos a subir nota. La presión se queda a un lado. Por ahora yo le pongo un notable alto a la temporada que estamos haciendo”. Deportivo y Málaga han cambiado de entrenador estando entre los seis primeros. Estos dos colosos que vienen de Primera quieren subir por la vía directa y no conciben un final de Liga jugando el Play Off. Es la diferencia con el Almería: “Espero que nos ayude el no tener esa presión. Hay que seguir en esa línea dando un paso más”.

Salvación récord

Tal y como reconoció René Román el miércoles, César de la Hoz también dejó bien claro que no esperaban conseguir la permanencia a falta de ocho jornadas para el final de la competición. Diecisiete caras nuevas cuando se inició la andadura en julio y un inicio con tres derrotas y un empate no cargaron de optimismo a la afición, pero todo cambió a mejor y contra pronóstico, el Almería se ha metido en la pelea por el ascenso. “No me lo esperaba. El equipo se veía con buenas sensaciones, pero pensábamos que sufriríamos mucho más. Hablaba con amigos y me decían que nos íbamos salvar, pero no de esta manera”, finalizó De la Hoz. El centrocampista rojiblanco aguanta con cuatro amarillas y es indiscutible en la alineación de Fran Fernández.