Las procesiones del Jueves Santo en el aire por la lluvia

Hasta 5 Hermandades que procesionan este Jueves Santo siguen implorando al cielo para que respete el día grande de la Semana Santa. Se temen lo peor.

Se esperan chubascos localmente persistentes y ocasionalmente tormentosos, tendiendo a remitir durante la tarde de oeste a este. Las Cofradías prefieren esperar al último momento para tomar una decisión, aunque reconocen que el tiempo no juega a su favor, con el nivel amarillo activado por Protección Civil.

Se trata de la Hermandad del Silencio; la Hermandad de la Santa Cena; Hermandad del Ecce Homo; Hermandad del Santísimo Cristo de la Caridad y la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores. Según el reglamento, cada Hermandad es soberana para adoptar sus propias decisiones, en esta tesitura y podría ocurrir que no fueran "unánimes". En todo caso, la Asociación de Cofradías no interviene, son las Cofradías las que deliberan cómo actuar y todas coinciden que ante el peor de los pronósticos no van a poner en peligro la imaginería, de gran valor histórico artístico.

Imagen de la Virgen del Mayor Dolor de la Hermandad del Silencio / Cadena SER

La Hermandad del Silencio, con más de mil penitentes, la más madrugadora del Jueves Santo, que procesionaba a partir de las 3 de la mañana, se ha visto obligada a suspender la salida por las calles de Ciudad Real. En un primer momento había retrasado media hora la procesión pero finalmente han optado por no salir del templo, a causa de la lluvia. El rezo del tradicional via crucis se ha realizado dentro de la iglesia de San Pedro al que se han sumado muchas personas.

Cristo de la Caridad / Sonia Sanchez Molero

Otra de las Hermandades pulsadas por la Cadena SER, la del Santísimo Cristo de la Caridad, con salida a las 19.15 desde el guardapasos, también prefiere aguardar al ultimo momento. Confían, dice el Hermano Mayor Francisco Perez, que como indica la previsión, se registre algún claro, este jueves por la tarde, que permita disfrutar de la procesión, pero, reitera, no no van a arriesgarse. En este caso, además no cuentan con parroquia para refugiarse; en caso de que les pillara la lluvia tendrían que volver al guardapasos.

AUDIO| Francisco Pérez, Hermano Mayor del Cristo de la Caridad: