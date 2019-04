El obispo de Vitoria dice que hay homosexuales que "necesitan una ayuda curativa" para "sanar sus heridas"

El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, ha justificado los cursos que ha impartido el obispado de Álcala de Henares para 'curar' la homosexualidad. El obispo ha insistido en la respuesta oficial de la Iglesia para señalar que no son terapias reversivas sino de ayuda y "acompañamiento"

Elizalde se ha referido a "quienes no se sienten cómodos con su orientación sexual". "En esas personas, como en todas, hay heridas y esas heridas necesitan un acompañamiento y una ayuda sanante y curativa pero no estamos hablando de algo médico o quirúrgico", ha señalado Elizalde en una entrevista en la CADENA SER. "Si una persona quiere que se le ayude en un camino para reconocerse más armónicamente en su cuerpo, tiene derecho", ha insistido.

El obispo ha defendido también que la Iglesia está dando una "respuesta efectiva" a los casos de pederastia. "La Iglesia ha cogido el toro por los cuernos", ha señalado. Elizalde dice que hay "mucha mala fe cuando la Iglesia está prestando absoluta colaboración". Denuncia un "ensañamiento orquestado". "Están saliendo entrenadores, profesores, y nadie mira a la ministra de Educación", ha denunciado.

El obispo se ha referido al caso de Alfonso Ruiz de Arkaute, víctima de abusos en la parroquia de Los Ángeles de Vitoria en 1983. El caso fue archivado en su día por las autoridades eclesiales y según público El Correo podría reabrirse. El obispo ha asegurado que no tiene competencias en este caso porque está en manos de la orden religiosa de los dominicos que está revisando el caso. Elizalde -en contacto con los dominicos- dice que no tiene constancia de que el caso se vaya a reabrir. "Yo me fío de la valoración que hagan los dominicos", ha señalado.

Elizalde también ha hablado de otros asuntos de actualidad.