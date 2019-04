El barco azul

Navego en solitario y me llamo Azul. Surco los mares salvajes disfrutando siempre del viaje. Mi destino es el infinito y el color del agua que me acompaña es multicolor. Todo está en calma como si fuese un sueño, aunque algunas veces ese sueño se puede convertir en una pesadilla. Miro al cielo y veo una luz que va desapareciendo poco a poco. No sé lo que me quiere decir, pero me gusta sentir el calor de sus rayos. Me ilumina el camino mientras el sonido del mar me envuelve y me hace sentir cada momento de mi vida.

Soy azul porque ese es mi color, no tengo velas ni remos, pero soy feliz. ¿Te animas a viajar conmigo?