El Obispo de Cádiz y Ceuta: "Las comunidades adultas tenemos que dar espacio a los jóvenes"

La juventud y su proximidad a la iglesia, la adaptación de la iglesia a la sociedad actual, las nuevas vías para trasladar el mensaje o su proyecto en la diócesis han sido algunos de los temas sobre los que ha hablado el Obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, en Hora 14.

El prelado considera que la iglesia, una institución "hacia la que no sienten desapego los jóvenes", tiene una envergadura tan grande que, a veces, le dificulta adaptarse de manera rápida a la sociedad actual, porque "es un cuerpo que se mueve con cierta dificultad", aunque añade que "hay gente que está haciendo estos cambios de una forma más rápida, y otras personas que son más lentas y costará generaciones".

Aunque para Zornoza "ahora no todo el mundo es cristiano", los valores cristianos y las personas donde residen se aprecian rápidamente, y preguntado por el relevo generacional del cristianismo y la proximidad de la juventud a la iglesia, reconoce que "es una sociedad que está en gran parte descristianizada, donde ya no se bautizan muchos de los que nacen y donde hay personas que profesan otras religiones o ninguna", pero no siente que la juventud esté desapegada por eso ha reclamado más relevancia para los jóvenes, y que las comunidades adultas le den el espacio a los jóvenes para que puedan crecer, discutir e incluso dudar de su fe.

Sobre cuestiones como el paro, la desigualdad o la inmigración, ha reiterado el compromiso de la iglesia con asociaciones como Cáritas, al lado de las personas. "Buscar el bien, ese es el mensaje de la semana santa", ha apuntado el obispo. "Vence la paciencia, la fe, la gente honesta y fiel, y de ahí vive la iglesia, no de la polémica", dice Rafael Zornoza, que ha concluido con un último mensaje: "siempre hay que vencer al egoísmo".