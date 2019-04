Un centenar de octogenarios pueden perder la casa accesible en la que viven

Curiosa situación a la que se enfrenta casi un centenar de familias de Alcorcón, familias la mayor parte de ellas octogenarias. Hace unos 8 años permutaron con una empresa municipal su casas, pisos sin ascensor o no adecuados a sus minusvalías, por otras viviendas más accesibles.

Una permuta vitalicia que ahora, de la noche a la mañana, un juzgado de lo mercantil ha rescindido. El juez quiere que en dos meses o compren esa vivienda accesible o se vuelvan a la que tenían. Con el dinero de esas ventas pretende satisfacer a los acreedores. El problema es la situaicón en la que se quedan esas personas.

La situación afecta a personas como Juan Manuel López. Tiene 85 años y su mujer 88. La posibilidad de volver a su antigua casa, un tercero sin ascensor, es imposible. "Me costaría mucho trabajo subir los tres pisos, pero mi señora no podría. Hace años le dio un derrame cerebral y para moverse tiene que hacerlo en silla de ruedas", nos cuenta.

La otra posibilidad, la de comprar la vivienda accesible en la que viven ahora por 123.000 euros más IVA, tampoco le resulta factible. "Tengo una pensión de 600euros que casi no me da para comer. Mi mujer cobra una pensión de poco más de 400 euros y tenemos que pagar el centro de día al que acude. El dinero no lo tengo. Tampoco puedo pedir un crédito porque a mi edad no me lo dan", prosigue.

Pocas opciones le quedan, por tanto, a Juan Manuel y su mujer. Si se ven obligados a abandonar el piso en el que llevan viviendo desde hace 7 años su futuro pasa por "nos tendríamos que ir a una residencia. Eso si nos la conceden."

La gestión de este asunto le ha valido al todavía alcalde de Alcorcón, el populr David Pérez, y número 2 de Ayuso para la Comunidad, la séptima reprobarción en esta legislatura del pleno del Ayuntamiento de Alcorcón.

¿Qué era el plan Permuta?

El Plan Permuta era un programa de vivienda pública para trasladar a las personas mayores, con dificultades para acceder a sus viviendas en el casco antiguo, a nuevas viviendas adaptadas sus necesidades en el Ensanche Sur.

Desde Ganar Alcorcón aseguran que el Gobierno municipal ha liquidado esta empresa municipal a través de un proceso irregular, señalan, presentado en Fiscalía por el grupo. Sostienen que la administración concursal busca recuperar estas viviendas, para ello Ganar Alcorcón dice que se ha comunicado a las personas residentes que disponen de dos meses para comprar su vivienda por 118.000 euros o serán expulsadas, según el grupo.