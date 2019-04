"No tuvimos tiempo"

El PP no tuvo tiempo de recuperar la línea del Tren Directo durante su último gobierno. Es lo que ha asegurado este sábado en Aranda la cabeza de lista al Congreso por la provincia de Burgos, Sandra Moneo, quien subraya que el informe definitivo para conocer la viabilidad de esta línea está en el Ministerio de Fomento desde el pasado mes de junio, con indicaciones favorables sobre la rentabilidad de la reapertura de este trayecto ferroviario. Dice la candidata popular que pese a ello el gobierno de Pedro Sánchez no reflejó este proyecto en su propuesta de presupuestos, pese a que cuando el PSOE estaba en la oposición proponía enmiendas millonarias para recuperar el Directo. Moneo asegura que el PP apuesta firmemente por este línea, más aún después del interés mostrado en ella por las instituciones europeas. “Nosotros condicionamos el compromiso presupuestario y la viabilidad cuando ese informe estuviera encima de la mesa del gobierno. Ojala en aquel momento, cuando aquel informé llegó, hubiera estado un gobierno del Partido Popular. Pero ha estado un gobierno del partido socialista” lamentaba la candidata popular al Congreso. “Los mismos socialistas que presentaban enmiendas a los presupuestos por un valor de doce millones de euros dejaron de presentarlo en los presupuestos de 2019, cuando ya el informe indicaba la viabilidad. Nuestro compromiso sigue vigente porque sabemos que el tren es viable, porque se dan las condiciones económicas y porque ahora Bruselas nos lo marca. Por lo tanto es uno de los capítulos de nuestro programa de gobierno” insiste la cabeza de la lista popular por Burgos al Congreso

Pese a que ya existían varios informes anteriores que indicaban que la posible rentabilidad de la línea, Moneo matiza que el último documento llegado hace apenas diez meses al Ministerio apuntala mejor la viabilidad de su reapertura. “Este informe es muchísimo más viable, más fiable y está mejor cuantificado. Por lo tanto no es un informe cualquiera. Es el informe que comprometía al gobierno de la nación para dar el paso al presupuesto” asegura Sandra Moneo. “Yo les digo que nosotros no hemos tenido tiempo. Nosotros impulsaremos ese informe. No es un capricho cualquiera de una provincia cualquiera, porque es una línea que vertebra nuestro país” ha asegurado la candidata categóricamente.