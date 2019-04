El MIR rural aparece en campaña

No fue culpa de una mala planificación, sino de haber abandonado la propuesta del gobierno Rajoy de crear un MIR rural. Así ha respondido la exministra de Sanidad y cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, Dolors Monserrat, a las críticas de su predecesora en el cargo, la socialista Maria Luisa Carcedo, por la falta de visión a largo plazo de los anteriores responsables del Ministerio de Sanidad, y que ha derivado ahora en una falta generalizada de médicos, especialmente de familia y pediatras de atención primaria así como especialistas para hospitales comarcales. La candidata popular, por el contrario, acusa al gobierno Sánchez de haber frenado una iniciativa para incentivar la presencia de medios en zonas de difícil cobertura. “Lo que proponíamos es que cuando los MIR han terminado su especialización pudieran incorporarse en el sistema nacional de salud en el entorno rural, en las comarcas con más complicación de presencia de médicos, a cambio de promoción interna más rápida. Esto estaba encima de la mesa, aprobado por el consejo interterritorial de salud, y el partido socialista no lo ha llevado a cabo, y por tanto no ha continuado con las buenas políticas para dar presencia a los médicos en el medio rural” ha asegurado Monserrat. “Nosotros pusimos en marcha el MIR rural; el partido socialista lo ha eliminado” concluye la candidata popular.

Monserrat hacía estas declaraciones en una visita a Aranda este Sábado Santo durante la campaña electoral, acompañada de varias de las candidatas al Congreso y al Senado del PP por la provincia de Burgos, quienes han confirmado que el MIR rural forma parte del programa de gobierno popular para los próximos años.

La exministra popular ha eludido pronunciarse sobre si hubo falta de planificación para prever la necesidad de especialistas que iba a requerir el sistema de salud en la actualidad y en un futuro inmediato en el que se espera un volumen importante de jubilaciones de profesionales médicos. Tampoco reconoce que haya existido un error a la hora de reasignar las plazas MIR eliminándolas de hospitales como el Santos Reyes de Aranda. Monserrat ha explicado que es el Consejo Interterritorial de Salud, del que forma parte del Gobierno y las comunidades autónomas, el que decide la asignación de las plazas MIR, “unas 7.500 anuales aproximadamente”. Sin embargo sí es el Ministerio quien toma la decisión de retirar la acreditación docente a un centro, sin la cual no puede asignársele ningún tipo de profesional en este periodo formativo. En el caso del hospital de los Santos Reyes la decisión del ministerio de eliminar la autorización para formar médicos de familia se produjo en 2015, previa al mandato de Dolors Monserrat como ministra, aunque tampoco se revirtió durante el tiempo en que ella ocupó la cartera. Aunque el gobierno socialista ha anunciado verbalmente la reacreditación del hospital aún no se conoce ninguna decisión oficial que avale esta promesa.