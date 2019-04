Tienda de campaña - 10º día

Segunda parte del análisis de los perfiles de los candidatos por Zaragoza a las elecciones generales del 28 de abril, intentando usar las redes sociales para lo que realmente sirven: para cotillear. Lo cierto es que los candidatos no nos dejan cotillear demasiado: lo de mostrar la versión más fresca y natural de cada uno hace tiempo que pasó a la historia. Aun así, ¿dónde ha pasado Eloy Suárez una parte del tiempo libre que le ha dejado la campaña electoral? ¿Qué música le encanta a Susana Sumelzo? ¿Qué serie no se pierde Pablo Echenique? ¿Por qué Rodrigo Gómez no tiene un perfil público en Facebook?

Seguir leyendo