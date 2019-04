"Queremos ser determinantes para la gobernabilidad de la región"

El secretario regional de Podemos en Castilla-La Mancha y candidato a la Junta, José García Molina, ha manifestado entender que al líder del PSOE en la región, Emiliano García-Page, le "guste la idea de gobernar" con Ciudadanos porque la formación morada "le obliga a ser más socialista de lo que realmente es".

"Le cuesta seguirnos el ritmo y entiendo que se siente mas cómodo con otro", ha manifestado a preguntas de los medios minutos antes de registrar su candidatura a las elecciones autonómicas por la provincia de Toledo, aunque ha señalado que esa opción la tiene que despejar el propio García-Page.

Sobre si Podemos aspira a mantenerse como tercera fuerza en el Parlamento regional, García Molina ha señalado que no se lo plantea en términos de posiciones, pues "uno sale a ganar o a que el resultado le permita ser determinante", para la gobernabilidad de la región y para influir en su hoja de ruta.

"Me gustaría sacar mayoría absoluta y gobernar en solitario, pero no es tiempo de mayorías para nadie. Se impone un tiempo de acuerdo, de política de negociación. Lo que hemos hecho en estos cuatro años en coalición con el PSOE, con sus luces y sus dificultades ha sido bueno para Castilla-La Mancha, si no podemos gobernar solos buscaremos aliados", ha aseverado.

Preguntado por la candidatura que finalmente encabezará la número 'dos' de Podemos en Castilla-La Mancha, María Díaz, García Molina ha confirmado que está previsto que se registre la candidatura por la provincia de Albacete el próximo lunes y será Díaz quien la encabezará.

Respecto a las previsiones del CIS para las elecciones generales que arrojaban que la representación de Podemos en la región en el Congreso desaparecería, ha incidido que hace cuatro años las encuestas no incluían a la formación morada en el Parlamento regional y hoy es vicepresidente del Gobierno autonómico.

Sobre la presencia de Vox en las Cortes, García Molina ha considerado "bastante probable" que Vox recupere el voto del PP, pues, a su juicio, el partido que lidera Pablo Casado se "desangra". "Ojalá que no entren, me gusta el juego parlamentario que defiende la democracia y la Constitución y creo que con Vox eso no está tan claro. Si entran habrá que seguir haciendo política", ha concluido.