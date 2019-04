Ortuzar: "Quien quiera que el PNV se implique, deberá garantizar el autogobierno vasco y su actualización"

La campaña electoral de las generales del 28 de abril ha marcado los discursos de los dirigentes jeltzales en el Aberri Eguna, del PNV, en la Plaza nueva de Bilbao. En ese marco, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido a quien desée que el PNV "se implique en la gobernabilidad del Estado, deberá garantizar el autogobierno vasco y su actualización por vías legales y democráticas. Esto es, habrá que hablar del modelo territorial del Estado, de plurinacionalidad, de nuestro reconocimiento nacional, de bilateralidad."

Ortuzar ha aprovechado la festividad jeltzale para hacer balance. "Vamos bien como pueblo, pero hay dos peros", ha asegurado. El primer "pero" es el discurso de "los tres mellizos, las tres derechas", que, a su juicio, "están hablando no ya de no ampliar el autogobierno, sino de cargárselo directamente". En este sentido, el presidente del PNV ha advertido de que "el autogobierno vasco no se toca. Y quien quiera hacerlo nos tendrá enfrente. Si alguien quiebra el pacto estatutario recibirá la contundente respuesta de este partido y este puieblo. estaremos legitimados para dar, desde la democracia, una respuesta acorde a la agresión que se nos pretenda hacer".

En ese mismo sentido, el candidato por Bizkaia, Aitor Esteban, ha recordado cuando las tropasdel Conde de Haro llegaron a Bizkaia y fueron recibidos al grito de "Ha" "jo", en euskera "golpeadle, atacadle". "¡Y así como aquel día en Mungia los vascos repartieron ajo y vencieron, los Riveras, Casados, Abascales o cualquier otro que pretenda ir en contra del autogobierno vasco lo que va a recibir será ajo jeltzale hasta que le quede regusto!", ha ironizado.

El mitin del Aberri Eguna ha sido el segundo en esta campaña en el que ha intervenido el lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha reivindicado al PNV, frente a los maximalistas ("el todo o nada que se queda siempre en nada: maximalismo que es minimalismo", los negacionistas ("una amenaza, ahora triplicada: no reconocen nuestra realidad nacional y pretenden arrebatarnos lo construido") y los retrasistas ("retrasan y aplazan: miran a Euskadi solo si nos necesitan para gobernar").