Ángeles Vázquez: "Ence no contamina la ría de Pontevedra"

La conselleira de medioambiente, Ángeles Vázquez, asegura que Ence no contamina la ría de Pontevedra. “Lo que sí que tengo que decir es que Ence no está contaminando la ría, cumpliendo con los parámetros, no se contamina la ría”.

En declaraciones a la SER, Vázquez asegura que la pastera cumple todas las normativas europeas, todos los parámatros exigibles y, por tanto, la contaminación de la ría no es responsabilidad de la empresa. En su opinión, si alguien debe responder por esa contaminación es el concello de Pontevedra por la mala gestión de la depuración del agua. “Tendremos que preguntarle al concello de Pontevedra, hay que analizar qué está ocurriendo con las depuradoras, ha de analizarse cada uno dos puntos, no hay ningún parámetro alarmante con Ence”, dijo.

Vázquez considera que la ubicación no es la ideal, pero de momento no hay alternativas, y lo que a ella le importa es que Ence no contamina la ría. “Ence cumple con todas las normativas europeas, cumple todos los parámetros exigibles, seguramente no sea la ubicación ideal, pero tenemos otra ubicación, quién se va a hacer cargo de ese traslado”. Y añade: “la administración lo que hace es evaluar lo que va a ocurrir, si va adelante la modificación del decreto de costas que supondría el cierre de Ence y la afectación de 4.945 edificaciones que tenemos en ese marco de protección marina”.

Proyectos polémicos

Es el concello de Pontevedra y no Ence quién debe responder por la contaminación de la ría pontevedresa dice Ánxeles Vázquez que además repasa aquí en la SER la situación de proyectos polémicos que están sobre su mesa. Amenaza con el cierre a la empresa que opera en el vertedero de A Grixoa, en Santiago.

MINA DE TOURO La conselleira de medioambiente asegura que su departamento ha solicitado más información antes de tomar una decisión. “Se está haciendo el análisis pertinente, pero se va a cumplir estrictamente la ley, y se va a salvaguardar la parte ambiental y la sanitaria, hay un plazo para pedir nueva documentación si no está todo lo clara que debiese, y así se está haciendo”.

“Hay unas exigencias a la empresa que no cumple, y por tanto, en A Grixoa no pueden entrar residuos orgánicos, y Nostián tiene que tomar otra determinación de residuos, los vecinos dicen que siguen entrando camiones, están yendo Guardia Civil, policía e inspectores de la consellería, se tomarán decisiones en función de la ley, las sanciones por un lado, y si la empresa sigue sin respetar lo que se le trasladó, tocará el cierre definitivo”.

Descarga en la dirección de minas la responsabilidad sobre la cantera de Toysal en Teo. “Yo lo que tengo que decir es que es un expediente que está cerrado desde el momento en el que es urbanísticamente incompatible, distinto es que la empresa haya pedido volver a trabajar en la cantera, pero a nivel medioambiental el informe es desfavorable, ahora mismo no tiene autorización para trabajar en esa zona en materia de vertidos, otra cosa es trabajar en la cantera, ahí industria tiene la última palabra”, dijo.

Imputación de Tahoces

Precisamente, sobre la imputación del director xeral de minas del gobierno gallego por un presunto delito de prevaricación ambiental en relación a un proyecto minero en Lousame, Ánxeles Vázquez le resta importancia. “Hay que actuar siempre con diligencia, hay un procedimiento judicial abierto, tenemos que respetarlo, en la Xunta de Galicia siempre tendemos la mano para dar la información que sea necesaria, son procesos largos porque viene de muy atrás, y lo va a seguir siendo, hay gente que imputan que acaba desimputada, y otra que imputan que sigue imputada, con lo cual, toca esperar para saber cuál será la conclusión de todos estos hechos”, aseguró.

Lucha contra los plásticos

La conselleira de medioambiente defiende las medidas anunciadas para regular el uso de plásticos en Galicia y la gestión de los desperdicios alimentarios.

“No es fácil, si no lo hace la administración quién lo va a hacer, estamos plastificando el mundo, Galicia tiene que ser parte de la solución, y se adelantó incluso a las directrices de la Unión Europea, en enero del próximo año no se podrán comercializar vajillas de un solo uso, pero también hay que frenar el desperdicio alimentario, aunque haya alguna crítica, cuando nos sentamos en una mesa todos estamos de acuerdo en que hay que tomar medidas”.

Pide además a los gallegos que denuncien los vertederos incontrolados al igual que denuncian actos de vandalismo.