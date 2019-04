El exconcejal del PP Henríquez de Luna se pasa a Vox

Finalmente, da el salto. Íñigo Henríquez de Luna, mano derecha de Esperanza Aguirre y 35 años en el partido popular, se pasa a VOX y competirá contra la lista de Almeida al Ayuntamiento de Madrid. Vox le había lanzado la propuesta este miércoles, como el propio Henríquez de Luna confirmó a la SER. El exconcejal contó entonces que "se lo estaba pensando" y que se tomaría unos días para reflexionar y decidir su futuro. Lo acaba de anunciar en su cuenta de Twitter:

Henríquez de Luna dejó el partido este lunes en un anuncio en Twitter después de que la dirección no contara con él en las listas. El argumento de la dirección era que "no daba el perfil del nuevo PP". Y abrió un terremoto político en el partido popular de Madrid.

Quiero agradecer de forma especial a quienes desde el PP, por acción u omisión, me han empujado a tomar el camino de la dignidad, la ilusión y el respeto personal. Dios escribe derecho con renglones torcidos. — I. Henríquez de Luna (@ihenriquezluna) 21 de abril de 2019

José Luis Martínez Almeida lamentó esta semana las formas en las que había abandonado el partido y defendió que "a pesar del desencuentro que hemos tenido en la elaboración de las listas, él no ha manifestado ninguna discrepancia ideológica ni programática con el proyecto del Partido Popular". El presidente del Partido Popular en Madrid, Pío García Escudero dijo este martes que no había hablado con él "porque estaba muy liado" y que tendría una conversación más serena más adelante.

"Nunca sabremos el futuro, la política siempre correrá por mis venas". Así respondía Henríquez de Luna sobre su futuro político este lunes en La Ventana de Madrid. El exconcejal cargó contra la decisión del partido en la SER: "Deprisa y corriendo me dicen que no doy el perfil del nuevo PP. Cuando me dijo eso Almeida, llamé a Pablo Casado. He decidido tomar esta decisión por respeto a mi dignidad, creo que es coherente".